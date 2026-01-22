Venticano AV | sicurezza sui luoghi di lavoro – i carabinieri sospendono due imprese e denunciano 3 persone

A Venticano (AV), i carabinieri hanno effettuato un’ispezione in un cantiere, riscontrando irregolarità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Sono state sospese due imprese e deferite tre persone, con sanzioni superiori a 50.000 euro. Questa operazione evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi alla legge.

Ispezione in un cantiere a Venticano: deferiti due titolari, sospese le attività e sanzioni per oltre 50mila euro.. Controlli intensificati dei carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Nel sottolineare l'indispensabile ruolo della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri rafforzano il proprio impegno nel garantire il rispetto delle normative vigenti, tutelando così la salute e la vita dei lavoratori. Tra gli obiettivi primari vi è quello di raggiungere, attraverso controlli mirati, tutti quei settori considerati maggiormente "a rischio ".

