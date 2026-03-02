Valditara | Possibile rientro studenti bloccati a Dubai tra il 4 e 6 marzo

Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che tra il 4 e il 6 marzo potrebbe esserci un rientro per gli studenti italiani attualmente bloccati a Dubai. Ha aggiunto che la situazione viene monitorata con attenzione e che sono in corso contatti con le autorità locali per organizzare il viaggio di ritorno. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla conferma di questa possibilità.