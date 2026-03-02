Valditara | Possibile rientro studenti bloccati a Dubai tra il 4 e 6 marzo
Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che tra il 4 e il 6 marzo potrebbe esserci un rientro per gli studenti italiani attualmente bloccati a Dubai. Ha aggiunto che la situazione viene monitorata con attenzione e che sono in corso contatti con le autorità locali per organizzare il viaggio di ritorno. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla conferma di questa possibilità.
Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione degli studenti italiani a Dubai. In raccordo con il Ministero degli Esteri si sta lavorando per garantire un rientro rapido e soprattutto sicuro. L'obiettivo è riportarli a casa il prima possibile e dalle ultime informazioni dovrebbe esserci una finestra fra il 4 e il 6 di marzo per poter organizzare il rientro". E' quanto ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, in visita alla scuola Emilio Gola di Olgiate Molgora.
Studenti di Padova e Mestre bloccati a Dubai sotto attacco, Stefani: «In contatto con la Farnesina per dare risposte nel più breve tempo possibile»VENEZIA - Crescono le tensioni tra Israele, Usa ed Iran e c'è il timore per gli sviluppi che gli attacchi a Teheran possono generare nei Paesi...
UIL Scuola chiede tutela per i 204 studenti italiani bloccati a Dubai: D’Aprile sollecita un coordinamento istituzionale immediato per garantire rientro sicuro dopo la chiusura dello spazio aereo nel GolfoLa crisi in Medio Oriente ha prodotto effetti diretti sul sistema scolastico italiano.
