Studenti di Padova e Mestre sono rimasti bloccati a Dubai a causa di un attacco in corso, e il ministro ha dichiarato di essere in contatto con la Farnesina per ottenere risposte rapide. La situazione tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran si sta aggravando, mentre si temono conseguenze più ampie a seguito degli attacchi a Teheran. La vicenda riguarda esclusivamente i cittadini italiani coinvolti.

VENEZIA - Crescono le tensioni tra Israele, Usa ed Iran e c'è il timore per gli sviluppi che gli attacchi a Teheran possono generare nei Paesi dell'area mediorientale. Tensioni che hanno portato al blocco dei voli aerei in molti scali, come a Dubai, dove sono bloccati 204 studenti di Padova e Mestre, e di altre città venete. «Sto seguendo personalmente la vicenda in collegamento diretto con l'unità di crisi della Farnesina e con la Direzione delle relazioni internazionali della Regione del Veneto. Già da ieri sera siamo in contatto e cercheremo di dare delle risposte nel più breve tempo possibile», ha detto il presidente del... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Studenti di Padova e Mestre bloccati a Dubai sotto attacco, Stefani: «In contatto con la Farnesina per dare risposte nel più breve tempo possibile»

Veneti a Dubai e nelle aree a rischio, Stefani: “Contatti costanti con la Farnesina, monitoriamo anche tre studenti del Calvi di Padova”La Regione del Veneto è in costante contatto con la Farnesina per monitorare la situazione dei cittadini veneti presenti a Dubai e nelle aree...

Attacco all’Iran. Studenti riminesi bloccati a Dubai. Trasferiti in un hoteldi Aldo Di Tommaso C’è anche una comitiva di studenti riminesi tra gli italiani bloccati a Dubai per la chiusura dello spazio aereo.

Tutto quello che riguarda Studenti di Padova.

Temi più discussi: Ambasciatori di sostenibilità: un general course di Unipd aperto a studenti e cittadini; Welcome Fair 2026; Scegli con noi: l'Università di Padova aiuta gli studenti a decidere quale facoltà frequentare; Padova- Compie 800 anni l’Universita’ di Padova, fondata nel 1222.

L'attacco all'Iran: tra gli italiani bloccati a Dubai ci sono diversi studenti venetiSono una dozzina, inclusi tre sedicenni dell’Istituto P.F. Calvi di Padova. Al momento l’assistenza è garantita anche dal Consolato Generale d'Italia ... rainews.it

ENGIM Veneto apre la nuova sede a Padova: 170 studenti dal 2 marzoENGIM Veneto inaugura la nuova sede di Padova dal 2 marzo 2026: 170 studenti e nuovi laboratori professionali. nordest24.it

Tv7 Tg. . IN FIERA STUDENTI A ‘CACCIA’ DEL PROPRIO FUTURO - Edizione rinnovata per 'Scegli con Noi' l'appuntamento organizzato dall'Università di Padova , nel padiglione fieristico 11, per orientare gli studenti delle superiori alla scelta del proprio futur - facebook.com facebook

"Scegli con noi": l'Università di Padova aiuta gli studenti a decidere quale facoltà frequentare. x.com