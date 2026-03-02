Val Tartano | brutto infortunio per uno sci alpinista

Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 1 marzo, la Stazione di Morbegno del Soccorso Alpino è intervenuta in Val Tartano per soccorrere uno sci alpinista infortunato a circa 1900 metri di quota. L’uomo è stato assistito sul posto prima di essere portato in salvo. L’incidente si è verificato in una zona frequentata dagli appassionati di sci alpinismo.