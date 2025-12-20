Mondiali di sci | Schieder terzo in Val Gardena Goggia ottava in Val d’Isere

Altro podio per l'Italia alla Coppa del Mondo di sci: terzo posto per Scheider dietro al duo elvetico nella classica italiana. Peccato per la Goggia, sbaglia e finisce ottava nella libera: "Occasione sprecata". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mondiali di sci: Schieder terzo in Val Gardena, Goggia ottava in Val d’Isere Leggi anche: Sci, delude Sofia Goggia: è ottava nella discesa libera in Val d'Isere Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Val Gardena e Val d’Isère, tv, streaming Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Coppa del mondo di sci, discesa libera maschile in Val Gardena: vince Odermatt, Paris 3°; Discesa Val Gardena: vince Odermatt, primo podio stagionale per Paris, grande Italia sulla Saslong; LIVE! Super G sulla Saslong, Odermatt sempre favorito. L'Italia vuole ripetersi; Sci alpino, SuperG maschile: Zabystran batte Odermatt, Franzoni terzo - Zabystran: che sorpresa, che vittoria. Sci: cdm, Schieder terzo in discesa in Val Gardena, vince von Allmen - 30 anni e sinora due volte strepitosamente secondo sulla mitica e terribile Streif di Kitzbuehel - msn.com

Florian Schieder 3° nella discesa sulla Saslong: "Podio bellissimo, abito a un quarto d'ora". Dominik Paris deluso: "Ho fatto fatica" - La gioia di Florian Schieder per il terzo posto nella discesa di Val Gardena alle spalle degli svizzeri Von Allmen e Odermatt. eurosport.it

Discesa Val Gardena: doppietta svizzera con Von Allmen e Odermatte, Schieder terzo. E l'Italia c'è - Solida prova per l'Italia nella seconda discesa sulla Saslong con 4 azzurri nei primi 12: Paris sbaglia ma è sesto, ottavo Casse, 12° Franzoni ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.