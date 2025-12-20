C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 11.14 Come prevedibile, Delago perde tanto nella parte tecnica e conclude nona a 1.01. E’ comunque un piazzamento più che buono. 11.13 Nicol Delago in vantaggio di 0.17 al secondo intermedio, ma adesso arriva il difficile per lei. 11.11 L’austriaca Ariane Raedler è 15ma a 1.47. A nostro avviso la FIS dovrebbe mettere mano ai regolamenti: non è possibile che nel 95% dei casi la gara sia già finita dopo le prime 15. 11.10 L’austriaca Nina Ortlieb è decima a 1.24. 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: brutto errore per Goggia, aveva un vantaggio abissale

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: nuova gara per Sofia Goggia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Vonn ed Aicher

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sci alpino, SuperG maschile: Zabystran batte Odermatt, Franzoni terzo - Il dopo gara, l'emozione di Franzoni; LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: podio per una ritrovata Goggia, Aicher sorprende Vonn; Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^; Rivivi il LIVE! Dominio di Vonn nella prima discesa, Goggia sfiora il podio.

LIVE Discesa donne in Val d'Isere: Huetter in testa, Goggia sbaglia ed è ottava. Pirovano quinta - Era in vantaggio di 41/100 al terzo settore, ne ha persi 96 dopo l'atterraggio del salto e la linea allungata: chiude settima a 62/100. gazzetta.it