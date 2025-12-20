LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | brutto errore per Goggia aveva un vantaggio abissale
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 11.14 Come prevedibile, Delago perde tanto nella parte tecnica e conclude nona a 1.01. E’ comunque un piazzamento più che buono. 11.13 Nicol Delago in vantaggio di 0.17 al secondo intermedio, ma adesso arriva il difficile per lei. 11.11 L’austriaca Ariane Raedler è 15ma a 1.47. A nostro avviso la FIS dovrebbe mettere mano ai regolamenti: non è possibile che nel 95% dei casi la gara sia già finita dopo le prime 15. 11.10 L’austriaca Nina Ortlieb è decima a 1.24. 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
