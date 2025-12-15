Clean up dei volontari di Plastic Free in piazza Umberto | raccolti 70 chili di rifiuti

Domenica 14 dicembre, i volontari di Plastic Free hanno organizzato un'operazione di pulizia in piazza Umberto, uno dei luoghi più rappresentativi del centro di Bari. Con impegno e collaborazione, hanno raccolto circa 70 chili di rifiuti, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione dello spazio pubblico cittadino.

Nella mattinata di domenica 14 dicembre, i volontari di Plastic Free sono scesi in campo per un'attività di clean up ambientale in piazza Umberto, uno dei luoghi simbolo del centro di Bari.Il bilancio della raccolta rifiutiNel corso dell'intervento sono stati raccolti complessivamente 70.

