Pazzo Palermo a Marassi | va sotto di due reti con la Samp ma Ceccaroni firma il 3-3 all’ultimo respiro

Il Palermo si salva all’ultimo secondo in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso a Marassi. Dopo essere passato in svantaggio di due reti, i rosanero trovano il gol del pareggio con Ceccaroni nel finale, sigillando un 3-3 che vale un punto d’oro. La sfida si è giocata sotto un diluvio e ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo, prolungando la serie di risultati utili per il Palermo.

All'ultimo respiro. Il Palermo torna con un punto dal Ferraris di Genova, al termine di una partita “folle”: sotto il diluvio di Marassi i rosanero pareggiano 3-3 contro la Sampdoria e mettono a segno il dodicesimo risultato utile di fila. Stava per arrivare una sconfitta, probabilmente.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Palermo Sampdoria La testata di Hien all’ultimo respiro: l’Atalanta espugna Marassi nel recupero Napoli all'ultimo respiro: gli azzurri espugnano Marassi in una partita che sembrava stregata Napoli conquista Genova all’ultimo secondo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Palermo Sampdoria Serie B, Sampdoria-Palermo 3-3: pareggio rocambolesco a MarassiFinisce qui: a Marassi un rocambolesco 3-3. SAMPDORIA (3-4-2-1): 50 Martinelli; 17 Hadzikadunic, 28 Abildgaard, 2 Viti; 29 Di Pardo, 33 Conti, 16 Henderson (C), 7 Cicconi; 11 Begic, 77 Pierini; 99 Bru ... lasicilia.it WEEKEND DEL PAZZO CARNEVALESCO SABATO 7 E DOMENICA 8 WEEKEND DA NON PERDERE CON LE OFFERTE PIU PAZZE E INEGUAGLIABILI PER QUANTITA QUALITA PIETANZE DEI MENÙ E DIVERTIMENTO DI TUTTA PALERMO E PROVINCI - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.