Pazzo Palermo a Marassi | va sotto di due reti con la Samp ma Ceccaroni firma il 3-3 all’ultimo respiro

Da palermotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palermo si salva all’ultimo secondo in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso a Marassi. Dopo essere passato in svantaggio di due reti, i rosanero trovano il gol del pareggio con Ceccaroni nel finale, sigillando un 3-3 che vale un punto d’oro. La sfida si è giocata sotto un diluvio e ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo, prolungando la serie di risultati utili per il Palermo.

All'ultimo respiro. Il Palermo torna con un punto dal Ferraris di Genova, al termine di una partita “folle”: sotto il diluvio di Marassi i rosanero pareggiano 3-3 contro la Sampdoria e mettono a segno il dodicesimo risultato utile di fila. Stava per arrivare una sconfitta, probabilmente.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Palermo Sampdoria

La testata di Hien all’ultimo respiro: l’Atalanta espugna Marassi nel recupero

Napoli all'ultimo respiro: gli azzurri espugnano Marassi in una partita che sembrava stregata

Napoli conquista Genova all’ultimo secondo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palermo Sampdoria

Serie B, Sampdoria-Palermo 3-3: pareggio rocambolesco a MarassiFinisce qui: a Marassi un rocambolesco 3-3. SAMPDORIA (3-4-2-1): 50 Martinelli; 17 Hadzikadunic, 28 Abildgaard, 2 Viti; 29 Di Pardo, 33 Conti, 16 Henderson (C), 7 Cicconi; 11 Begic, 77 Pierini; 99 Bru ... lasicilia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.