Morcone rende omaggio al Luogotenente Giuseppe Petrone, comandante della Stazione Carabinieri, che conclude la sua carriera dopo anni di servizio sul territorio. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità e le istituzioni locali. Questo saluto ufficiale segna la fine di un percorso professionale dedicato alla tutela e alla sicurezza dei cittadini.

Dopo una lunga carriera al servizio delle istituzioni e dei cittadini, il Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Petrone, Comandante della Stazione Carabinieri di Morcone, va in pensione.Arruolatosi giovanissimo, Petrone è stato un punto di riferimento affidabile per i colleghi e per l’intera comunità dell’Alto Sannio. Sotto la sua guida, la Stazione di Morcone ha operato con impegno costante nel contrasto alla criminalità, nella tutela dell’ordine pubblico e nelle attività di prossimità, cuore del servizio dell’Arma nei piccoli centri. Nel corso degli anni, il Luogotenente si è distinto per doti professionali e umane, ricevendo apprezzamenti dalle autorità locali e dalla scala gerarchica. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Morcone saluta il Luogotenente Giuseppe Petrone in pensione

L’Arma saluta il Luogotenente Petrone: dopo 40 anni, lascia il Comandante della Stazione di MorconeL’Arma dei Carabinieri annuncia con rispetto la conclusione della carriera del Luogotenente Giuseppe Petrone, comandante della Stazione di Morcone, dopo 40 anni di servizio.

Il luogotenente Di Renzo inizia la pensione: "Curriculum esemplare"Il luogotenente Francesco Di Renzo si appresta a lasciare il servizio attivo dopo oltre quarant’anni di carriera nell’Arma dei Carabinieri del Lodigiano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

L’Arma saluta il Luogotenente Carica Speciale Giuseppe PetroneDopo una lunga e onorata carriera trascorsa al servizio delle istituzioni e della cittadinanza, il Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Petrone, Comandante della Stazione Carabinieri di Morcone, lasc ... msn.com

Sotto la sua guida, la Stazione di Morcone ha operato con costante impegno nel contrasto alla criminalità, nella tutela dell’ordine pubblico e soprattutto, in quella fondamentale attività di prossimità che è il cuore pulsante del servizio dell’Arma nei piccoli centri. - facebook.com facebook