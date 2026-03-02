Sabato 28 febbraio 2026, Beatrice Valli, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha vissuto un momento di preoccupazione quando suo figlio ha accusato un malore. La donna si trovava in compagnia del bambino in quel momento, e l’episodio ha causato apprensione tra chi la segue. La situazione ha richiesto l’intervento di personale sanitario.

Quella di sabato 28 febbraio 2026 doveva essere una giornata di divertimento per Beatrice Valli, ex volto di Uomini e Donne. L’influencer era arrivata a Sanremo per prendere parte alla serata finale del Festival in qualità di ospite legata al mondo dei social, ma un imprevisto ha cambiato tutto. Poco dopo l’arrivo, Beatrice ha ricevuto una telefonata inattesa: il figlio Alessandro, 14 anni, aveva avuto un malore durante una partita di calcio. Davanti alla notizia, è tornata subito a Milano: ecco cosa è successo nel dettaglio. Coppia di U&D dal ginecologo: il motivo Uomini e Donne news: la chiamata improvvisa a Sanremo. Il racconto è stato condiviso dalla stessa Beatrice Valli su Instagram, dove ha spiegato che la telefonata è arrivata poco dopo il suo arrivo a Sanremo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, paura per Beatrice Valli: malore per suo figlio

Paura per Beatrice Valli, lascia Sanremo d’urgenza: malore per il figlio durante una partitaMomenti di grande apprensione per Beatrice Valli, costretta ad abbandonare improvvisamente Sanremo poco dopo il suo arrivo in città per seguire il...

Beatrice Valli scappa da Sanremo, malore in campo per il figlio di 14 anniDoveva essere una serata di musica e leggerezza, ma si è trasformata ben presto in altro.

Approfondimenti e contenuti su Beatrice Valli.

Temi più discussi: Ore di paura per Beatrice Valli: il figlio Alessandro ha avuto un malore; Malore per il figlio di Beatrice Valli: Ha avuto una pallonata in petto, sono dovuta tornare da Sanremo; Beatrice Valli scappa da Sanremo, malore in campo per il figlio di 14 anni; Malore in campo per il figlio: la corsa in opedale di Beatrice Valli.

Malore per il figlio di Beatrice Valli: Ha avuto una pallonata in petto, sono dovuta tornare da SanremoMomenti di paura per Beatrice Valli. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare improvvisamente Sanremo, dove era appena arrivata ... fanpage.it

Paura per Beatrice Valli, lascia Sanremo d’urgenza: malore per il figlio durante una partitaMomenti di grande apprensione per Beatrice Valli, costretta ad abbandonare improvvisamente Sanremo poco dopo il suo arrivo in città per seguire il Festival. thesocialpost.it

Un grande spavento ha colpito Beatrice Valli e la sua famiglia. L'influencer si trovava a Sanremo per partecipare alla serata finale del Festival quando ha ricevuto una comunicazione che ha cambiato drasticamente i suoi piani. facebook

#beatrice valli, malore in campo per il figlio Alessandro: «Sono tornata di corsa da Sanremo». La pallonata al petto e come sta ora x.com