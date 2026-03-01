Beatrice Valli scappa da Sanremo malore in campo per il figlio di 14 anni

Sabato sera a Sanremo, Beatrice Valli ha lasciato l’evento a causa di un malore in campo del figlio di 14 anni, interrompendo la partecipazione alla manifestazione. La donna si è allontanata dalla kermesse in fretta, lasciando dietro di sé scena e preoccupazione. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre i soccorsi sono intervenuti per assistere il giovane.

Doveva essere una serata di musica e leggerezza, ma si è trasformata ben presto in altro. Sabato, poco dopo il suo arrivo a Sanremo per la finale del Festival, Beatrice Valli ha ricevuto una telefonata destinata a cambiare repentinamente i suoi programmi: il figlio Alessandro, 14 anni, aveva accusato un malore durante una partita di calcio. L'influencer, attesa in Riviera in qualità di ospite e content creator per la serata conclusiva della kermesse musicale, non ha esitato a rientrare immediatamente a Milano. A raccontare l'accaduto è stata la diretta interessata, attraverso una storia pubblicata su Instagram, dove ha ripercorso quei momenti di paura.