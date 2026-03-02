Paura per Beatrice Valli lascia Sanremo d’urgenza | malore per il figlio durante una partita

Beatrice Valli ha lasciato Sanremo in fretta, dopo aver ricevuto un segnale di emergenza. La decisione è arrivata poco dopo il suo arrivo in città, quando è stata informata di un malore del figlio durante una partita. La presenza della influencer si è interrotta bruscamente, lasciando il pubblico e i presenti nel caos. I dettagli sulla situazione non sono ancora stati resi noti.

Momenti di grande apprensione per Beatrice Valli, costretta ad abbandonare improvvisamente Sanremo poco dopo il suo arrivo in città per seguire il Festival. L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne è rientrata d’urgenza a Milano a causa di un’emergenza medica che ha coinvolto il figlio maggiore, Alessandro, di 14 anni. Il ragazzo, nato dalla precedente relazione con Nicholas Bovi, si è sentito male mentre si trovava su un campo da calcio per disputare una partita con la sua squadra, il Bresso Calcio. A ricostruire l’accaduto è stata la stessa Valli attraverso alcune storie pubblicate sui social, spiegando di aver ricevuto la chiamata poco dopo essere arrivata in Riviera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Doveva essere una serata di musica e leggerezza, ma si è trasformata ben presto in altro.

