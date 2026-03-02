Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 2 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 2 marzo 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, disponibile anche in streaming. La diretta riguarda sia il Trono Over sia il Trono Classico, con protagonisti diversi giovani e over che si confrontano davanti alle telecamere. La trasmissione si può seguire attraverso il video di Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 2 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata Paola e Edoardo si confrontano sulla loro conoscenza. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista è molto preso da Martina facendo ingelosire le altre corteggiatrici. L'appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su "Superguida Tv" con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e Donne, Trono Classico - Il racconto di Gianmarco

Uomini e Donne Anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Elisabetta bacia un altro, Ciro sgridato da MariaScopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne dal 2 al 6 marzo 2026, ecco le Anticipazioni del trono over e del trono classico. comingsoon.it

Uomini e Donne, anticipazioni 2 marzo 2026: Ciro elimina un’altra corteggiatrice e Maria De Filippi lo rimproveraUomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026: Elisabetta bacia Stefano, Ciro elimina Alessia Antonetti ed esagera con i toni. mondotv24.it

