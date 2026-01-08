Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 8 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi di Uomini e Donne, con la diretta streaming del 8 gennaio 2026. La puntata, trasmessa su Canale 5, include le ultime novità sia del Trono Over che del Trono Classico. In questo aggiornamento troverai un riepilogo delle dinamiche più recenti e i dettagli sugli sviluppi delle storie dei protagonisti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di gennaio 8 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata Cristiana ha un confronto con Ernesto e Federico. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono Over. Barbara ha uno scontro con Edoardo, mentre Federico è diviso tra più dame. L'appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su "Superguida Tv" con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 8 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++.

Uomini e Donne, anticipazioni 8 gennaio 2026: Cristiana e Sara si scambiano un corteggiatore - Uomini e Donne, le anticipazioni di giovedì 8 gennaio 2026: scambio di corteggiatore tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi. mondotv24.it

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 gennaio 2026/ Lucia scatena lo scontro tra Mauro e Federico - Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 7 gennaio 2026: da Cristiana che insegue Ernesto a Lucia tra Mauro e Federico. ilsussidiario.net

Marco vorrebbe conoscere Lucia! #UominieDonne facebook

