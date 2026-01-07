Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 7 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi su Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 7 gennaio 2026 in streaming su Witty TV. La trasmissione, che include sia il Trono Over che il Trono Classico, approfondisce le dinamiche e gli sviluppi dei protagonisti. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate per seguire l’appuntamento di oggi su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 7 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Torna il dating show di Maria De Filippi dopo la lunga pausa natalizia. Dove eravamo rimasti? Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Cristiana. La tronista dopo aver portato Federico nella sua città, Palermo, si confronta in studio con Ernesto deluso dal suo gesto. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 7 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

