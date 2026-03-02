Arrivando a Doha, la capitale dell’emirato, si nota subito la presenza di un’oasi artificiale mantenuta sotto perfusione gassosa. La città si distingue per le sue strutture moderne e per l’ambiente controllato che ospita questa area verde. La percezione del clima è influenzata dall’uso intensivo di tecnologie per la gestione delle risorse, che permette di creare un microcosmo in un contesto desertico.

Capire un Paese vuol dire prima di tutto impregnarsi della sua geografia. Avvicinandosi a Doha, la capitale dell’emirato, si percepisce già, attraverso l’oblò, la pesantezza del sole bruciante. Un’estensione di sabbia a perdita d’occhio, alcune rocce fra le quali si intuisce la vita pressoché impossibile. Il clima che regna è uno dei più inospitali del pianeta. Le temperature raggiungono i 60 gradi in estate e le precipitazioni sono quasi inesistenti. Per i miracoli dell’evoluzione, alcune rare specie si sono adattate a questa fornace, come l’orice (un tipo di antilope), che è l’animale nazionale. Quanto agli uomini, si capisce che si siano... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Un’oasi artificiale sotto perfusione gassosa. Lo “stadio Qatar” del capitalismo

