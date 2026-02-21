perfusione a caldo la nuova frontiera del trasporto degli organi

Un bambino è morto a Napoli dopo aver ricevuto un cuore danneggiato durante il trasporto. La causa sembra essere legata alle modalità di conservazione e spostamento dell’organo. Questa vicenda riporta l’attenzione sulla sicurezza delle tecniche di trasporto, in particolare sull’uso di contenitori avanzati. La situazione solleva dubbi sulle procedure adottate e sulla qualità delle attrezzature. Le autorità sanitarie stanno verificando i dettagli di questa tragedia. La discussione sul miglioramento delle pratiche continua.

AGI - Il caso del bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato riporta in primo piano il problema della sicurezza del trasporto degli organi e dei contenitori usati. Quelli con il ghiaccio sono impiegati da 40 anni in Italia ma ora la nuova frontiera è la tecnologia Organ Care System, in grado di mantenere gli organi in condizioni di vita normali, a temperatura corporea, all'interno di involucri trasparenti che permettono di verificare in tempo reale la vitalità dell'organo. "Oggi ci sono apparecchiature a temperatura controllata, con mille funzioni in più, che sono più costose e quindi non tutte le strutture hanno", spiega all'AGI il professore Igor Vendramin, direttore della SOC Cardiochirurgia di Udine, "forse nel caso del bimbo di Napoli avrebbero evitato di trovarsi dopo ore di viaggio con un cuore congelato. 🔗 Leggi su Agi.it

