Il capitalismo familiare del Sud di fronte alle nuove sfide | si presenta lo studio di Mediobanca Tagliacarne e Unioncamere

12 dic 2025

Il 16 dicembre a Matera viene presentato il rapporto “Scenario competitivo, Esg e innovazione strategica nelle medie imprese del Mezzogiorno”, analizzando le sfide e le opportunità del capitalismo familiare nel Sud Italia. L’evento si svolge presso la Camera di commercio della Basilicata e coinvolge studi di Mediobanca, Tagliacarne e Unioncamere.

Martedì 16 dicembre, alle 10, nella sede della Camera di commercio della Basilicata in via Lucana 82 a Matera, viene presentato il rapporto “Scenario competitivo, Esg e innovazione strategica nelle medie imprese del Mezzogiorno”, realizzato da Area Studi Mediobanca, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere. Un’analisi che mette a fuoco le nuove sfide del capitalismo familiare del Sud, stretto tra dazi Usa, volatilità dei costi energetici, skill mismatch, transizione Esg, e un’Unione europea dove ai vincoli regolatori si affiancano opportunità di investimento e innovazione. Le sfide del capitalismo familiare meridionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

