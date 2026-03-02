Uno dei progetti più significativi d’Italia sulla sostenibilità nasce in Trentino

In Italia, uno dei progetti più importanti sulla sostenibilità si sviluppa in Trentino con Trentino Esg, un'iniziativa di marketing strategico e integrato promosso dalla Provincia e coordinato da Trentino Sviluppo. Il progetto è stato inserito nel rapporto 'Le buone pratiche dei territori 2025-2026' di Asvis, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, che ogni anno raccoglie le esperienze più rilevanti del Paese.

C'è anche Trentino Esg, il progetto di marketing strategico e integrato della Provincia coordinato da Trentino Sviluppo, nel rapporto 'Le buone pratiche dei territori 2025-2026' di Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, che ogni anno seleziona le esperienze più significative.

