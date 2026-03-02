Uno dei progetti più significativi d’Italia sulla sostenibilità nasce in Trentino
In Italia, uno dei progetti più importanti sulla sostenibilità si sviluppa in Trentino con Trentino Esg, un'iniziativa di marketing strategico e integrato promosso dalla Provincia e coordinato da Trentino Sviluppo. Il progetto è stato inserito nel rapporto 'Le buone pratiche dei territori 2025-2026' di Asvis, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, che ogni anno raccoglie le esperienze più rilevanti del Paese.
Alessandrino, l'ex falegnameria diventa uno dei teatri più piccoli d'Italia: nasce il Piccolo Teatro di ProvaSi chiama il “Piccolo Teatro di Prova” uno dei più piccoli teatri d’Italia che si trova all’Alessandrino.
Tumori, un'unica senologia per Bologna: nasce in Emilia-Romagna uno dei Centri screening e diagnosi più grandi d'Italia
