Alessandrino l' ex falegnameria diventa uno dei teatri più piccoli d' Italia | nasce il Piccolo Teatro di Prova

A Alessandrino nasce il “Piccolo Teatro di Prova”, uno dei più piccoli teatri d’Italia. Situato in un ex falegnameria, questo spazio è stato riqualificato per offrire un luogo di rappresentazione intimo e raccolto. La sua realizzazione rappresenta un nuovo punto di riferimento culturale per la zona, valorizzando un’area storicamente legata alla lavorazione del legno e creando opportunità per artisti e spettatori locali.

Si chiama il “Piccolo Teatro di Prova” uno dei più piccoli teatri d’Italia che si trova all’Alessandrino. Ricavato da una storica falegnameria, il teatro con appena 30 posti a sedere aprirà la sua stagione Comici.al Piccolo” domenica 25 gennaio con un monologo dell’amato comico romano Claudio.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

