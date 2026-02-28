Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai fiamme a Palm Jumeirah e feriti | le testimonianze degli italiani

A Dubai si sono verificati diversi episodi di esplosioni e missili abbattuti, con fiamme visibili a Palm Jumeirah e alcune persone rimaste ferite. Testimoni italiani hanno riferito di aver sentito le esplosioni e di essere stati colti dal panico, descrivendo le proprie emozioni e il tentativo di rassicurare le amiche. La situazione ha causato timore tra i presenti e ha portato a interventi di emergenza.

“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”. È una delle testimonianze raccolte tra i residenti italiani negli Emirati Arabi Uniti, dove nelle ultime ore si respira tensione dopo l’attacco iraniano contro obiettivi statunitensi nel Golfo. Palm Hotel in Dubai hit by an Iranian ballistic missile#Iran pic.twitter.com7xDCrf1eJT— Sky (@vvyyomm) February 28, 2026 A Dubai, meta di migliaia di lavoratori italiani e di numerosi turisti, diversi residenti parlano di esplosioni udite nella zona di Dubai Marina e Palm Jumeirah. “Abbiamo sentito nitidamente un’esplosione. Probabilmente un missile intercettato dalle difese”, racconta un’italiana che vive nell’area. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani Dubai sotto attacco: missili su «The Palm» e paralizzato l'hub aereo mondiale. «Perdite miliardarie»I raid iraniani hanno colpito Dubai, trasformando il simbolo del lusso globale, l'isola artificiale di Palm Jumeirah, in uno scenario di guerra. Leggi anche: Crans Montana, le testimonianze dei feriti italiani Tutto quello che riguarda Palm Jumeirah. Discussioni sull' argomento Missili e droni russi su Kiev: esplosioni nella notte, almeno 20 feriti; Missili russi su Kiev, città al buio e case a 4 gradi: Carlo Calenda lo racconta con un video dall’Ucraina; Guerra, devastante attacco russo: 420 droni e 39 missili russi contro Kiev e Kharkiv. Anche Odessa al buio; Guerra, drone russo minaccia la portaerei francese de Gaulle a Malmö: respinto dalle forze svedesi. #Guerra. Frammenti di un missile iraniano sono caduti vicino all'ingresso del lussuoso Fairmont The Palm hotel a Dubai. L'hotel a cinque stelle si trova in una delle principali aree turistiche della città, sull'isola artificiale di Palm Jumeirah. - facebook.com facebook