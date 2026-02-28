Iran decine di italiani bloccati a Dubai BigMama | Sentiamo missili sulla testa

Decine di italiani si trovano bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo degli Emirati dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. Tra loro ci sono persone che riferiscono di aver sentito missili sulla testa e di trovarsi in difficoltà. La situazione interessa anche altri cittadini italiani presenti nella regione e si aggrava con le restrizioni di volo imposte dopo l’evento.

Non solo il ministro della Difesa Guido Crosetto: sono decine gli italiani bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo degli Emirati dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. Tra questi anche personaggi famosi come BigMama, che in un video su Instagram racconta: “Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili. Stamattina sono partita dall’aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, Tajani: Italiani nel Golfo restino in casa o in albergoAlle decine di migliaia di italiani nell'area mediorientale e del Golfo, residenti o turisti, la raccomandazione è di non muoversi, di rimanere a casa o in albergo. Lo ha detto il vicepremier e mi ... tg24.sky.it

L'Iran attacca una base in Kuwait, Tajani: 300 italiani presenti, nessun ferito. La Meloni convoca un verticeNessun militare italiano ferito e nessun connazionale coinvolto nelle operazioni militari in corso nel Golfo. È il messaggio rassicurante arrivato dalla ... gazzettadelsud.it

Questa notte sono iniziati gli attacchi in Iran e la situazione in Medio Oriente è in continua escalation con bombardamenti anche al di fuori del paese, tra cui uno vicino al tracciato del Bahrain. Ciò ha comportato la chiusura degli spazi aerei di vari paesi, tra i q - facebook.com facebook

L' #Iran è stato colpito da un'azione militare congiunta di #Israele e #StatiUniti, denominata “Ruggito del Leone”. Secondo il ministro della Difesa israeliano #Katz si tratta di un blitz preventivo. Esplosioni anche a #Teheran su obiettivi politici e militari. #Tru x.com