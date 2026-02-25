Referendum il caso dell’incontro per il no cancellato dall’Università di Genova

È diventato un caso politico l’ annullamento di un incontro sul “no” al referendum sulla giustizia, organizzato dagli studenti di Sinistra universitaria nella sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università di Genova e poi, appunto, cancellato dall’ateneo. Valentina Ghio e Alberto Pandolfo, deputati liguri del Pd, hanno annunciato un’interrogazione alla ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, parlando di «un atto che rischia di comprimere la libertà di discussione dentro l’ateneo» e di «regole devono valere per tutti». Stefano Balleari, presidente del consiglio regionale ed esponente di Fratelli d’Italia, ha invece applaudito la scelta del rettore Federico Delfino: «L’università è un luogo di confronto, non di propaganda» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sinistra Universitaria – UDU Genova (@sinistraunige) Sinistra universitaria: «Grave violazione del diritto degli studenti a esprimersi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

