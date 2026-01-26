I nostri dati passeranno sempre più spesso lungo cavi sottomarini

I dati viaggiano sempre più frequentemente attraverso cavi sottomarini, soprattutto nel Mediterraneo, grazie alla sua posizione strategica. Questo settore riveste un ruolo chiave nelle comunicazioni globali, coinvolgendo interessi economici e geopolitici di varia natura. La crescente dipendenza da queste infrastrutture sott’acqua evidenzia l’importanza di garantire sicurezza, affidabilità e sostenibilità in un contesto in continua evoluzione.

Soprattutto nel Mediterraneo, per la sua posizione geografica: è un settore in cui ci sono interessi enormi e spesso divergenti Nei prossimi mesi verrà completata la posa di un cavo sottomarino che collegherà Genova a Mumbai, in India, passando per Grecia, Cipro, Israele e Giordania. Da fuori, assomiglia a una canna da giardino: ha un diametro di circa 3,5 centimetri, fra guaine protettive di plastica e metallo, ed è stato dipinto con colori anonimi. La sua immagine non ne restituisce l’importanza. Cavi del genere costano centinaia di milioni di euro e vengono progettati e realizzati dalle più importanti aziende di tecnologia al mondo, con l’assenso dei governi che controllano le acque territoriali da cui transitano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

