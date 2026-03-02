Un’educazione per un mondo in trasformazione | oltre i confini dell’apprendimento

L’educazione si adatta ai cambiamenti del mondo attuale, con un focus su come le nuove tecnologie, le sfide economiche e le problematiche globali influenzino la vita quotidiana. Le evoluzioni in ambito di intelligenza artificiale, le questioni ambientali e le migrazioni sono elementi che stanno modificando i percorsi formativi e le modalità di comunicazione. Questo scenario richiede un approccio diverso all’apprendimento.

L'evoluzione tecnologica, le trasformazioni economiche e le questioni globali (dal cambiamento climatico alle migrazioni, dall'intelligenza artificiale alle nuove forme di lavoro) stanno ridisegnando il modo in cui le persone vivono, comunicano e costruiscono la propria identità professionale. Proprio per questo la scuola non può limitarsi a trasmettere informazioni. Deve piuttosto formare menti capaci di pensare in modo critico, di collaborare con gli altri e di affrontare l'incertezza con creatività e consapevolezza. Le conoscenze, da sole, non bastano più: ciò che conta è saperle interpretare, collegare, mettere in discussione e applicare in modo flessibile.

Il Chiavari due partecipa al progetto See learning per un’educazione del cuore e della menteNesticò: Siamo una delle 70 scuole italiane aderenti. Formazione per i docenti e poi attività nelle classi Chiavari – Il Comprensivo Chiavari due sperimenta il curricolo emotivo, etico e sociale. ilsecoloxix.it

Giubileo mondo educativo. Card. Tolentino de Mendonça: L’educazione è il nuovo nome della pace. Serve un nuovo patto di futuro - AgenSIRRoma, 30 ottobre 2025. Congresso internazionale Costellazioni educative, un patto con il futuro. Seminare futuro. La scuola cattolica … semina futuro: con questa citazione di Papa Leone XIV, il ... agensir.it

