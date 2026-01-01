Auto rubata bloccata dopo una fuga nella notte in Fi-Pi-Li

Nella notte del 31 dicembre, un'auto rubata a Ponsacco è stata ritrovata e bloccata dopo una fuga lungo la Fi-Pi-Li. I Carabinieri di San Miniato hanno denunciato un uomo di 31 anni per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento ha permesso di recuperare il veicolo e di intervenire prontamente per garantire la sicurezza pubblica.

Ponsacco, 1 gennaio 2026 – Ritrovata dopo un giorno l’auto rubata a Ponsacco. Nella notte del 31 dicembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 31 anni per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato intorno alle ore 1.50 a Montopoli in Val d’Arno. Durante un normale servizio di controllo del territorio lungo la SS67 Tosco Romagnola, i militari hanno intercettato un’auto che risultava oggetto di furto, avvenuto il giorno prima a Ponsacco. Nonostante l’alt intimato dalla pattuglia, il conducente ha ignorato i segnali dei militari accelerando bruscamente e imboccando la FI-PI-LI in direzione Pisa nel tentativo di dileguarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto rubata bloccata dopo una fuga nella notte in Fi-Pi-Li Leggi anche: A bordo di un'auto rubata non si ferma all'alt: scatta l'inseguimento in Fi-Pi-Li Leggi anche: In fuga su un’auto rubata, inseguimento rocambolesco nella notte. Arrestati due giovani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tentato furto in un supermercato: per fuggire uno dei ladri lancia le bottiglie per strada; Furti su autovetture durante le festività: i Carabinieri denunciano una coppia del Vastese; Auto rubata, scooterista investito e vetrina distrutta: denunciati tre minorenni a Padova; Furto aggravato e ricettazione: donna bloccata all’esterno di un negozio a Tortoreto. Ruba un’auto ad Alfero e scappa: arrestato dopo un inseguimento da brividi - Nello scorso fine settimana i Carabinieri di Verghereto, hanno arrestato un 36enne, italiano, presunto responsabile di “rapina impropria aggravata”. corriereromagna.it

Su un’auto rubata e piena di attrezzi da scasso: fermati 4 sudamericani. Uno era ricercato da mesi e dopo l’arresto è stato portato in carcere - Pomeriggio, zona Ovest della città, un’auto con quattro persone a bordo sfreccia davanti ad una pattuglia della Sezione Radiomobile, attirando l’attenzione dei militari. gazzettadiparma.it

Ruba un'auto e tenta altri furti in serie: 32enne identificato grazie a un video e arrestato - Aviano, 32enne ruba un’auto e tenta altri furti: identificato anche grazie a un video, arrestato dai Carabinieri. nordest24.it

Puerto Rico vs Saint Lucia: The American Caribbean vs The Helen of the West

Inseguimento sulla FiPiLi, bloccato a Ponsacco e denunciato: era su un’auto rubata #Pisa x.com

Doppio colpo tra Vicenza e Torri: auto rubata e spaccata in una sala scommesse. Ladro ripreso dalle telecamere - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.