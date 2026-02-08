Serie C solo una traversa sul finale nega la vittoria | il Forlì pareggia in casa della Vis Pesaro

Questa sera, la partita tra Vis Pesaro e Forlì si conclude con un pareggio 1-1. Il Forlì sfiora la vittoria nel finale, colpendo una traversa, ma non riesce a segnare il gol decisivo. I galletti hanno avuto diverse occasioni durante tutto il match, che sembravano poter portare alla vittoria, ma il risultato finale li lascia con un punto soltanto.

Si chiude con un pareggio per 1-1 il match della domenica sera tra Vis Pesaro e Forlì, che sta stretto ai galletti per le occasioni avute durante tutto l'arco del match. Macri porta in vantaggio i biancorossi al 71', ma pochi minuti dopo arriva La doccia gelata del pareggio dei padroni di casa.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Vis Pesaro Forlì

Ecco il programma delle gare di Serie C dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno.

Domani sera, alle 20:45, la Vis affronta il Forlì nel proprio stadio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vis Pesaro Forlì

Argomenti discussi: Serie C, le gare della 25^ giornata su Sky; Serie C, le gare della 24^ giornata su Sky; Serie C Girone A. Cittadella deludente: solo 4 punti in cinque gare del girone di ritorno; Solo un pari per il Lecco a Trento. Tris del Sorrento sul Catania, il Benevento può allungare.

Serie C, il calendario della 25^ giornata su Sky: le partite e gli orari?u0011v?9u000e?u001cu001au0003C??0?)u0017?u000f?l??tg?k7??u0014o??u001eP1?u???|??Gmjf?!`wU???n?Dy?Y?u0013?+G;?5x? 0?SL????i%?bIu0007bu001bu0016????g*?>?}??X?'?u0017??ru000b&?JbI?u001egu00051?j/N???8 ... sport.sky.it

Lamberto Zauli analizza la Serie C: Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie BLamberto Zauli, tecnico che in carriera ha allenato Perugia, Crotone e Juventus NG fra le altre , è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio ... tuttomercatoweb.com

Classe 2005, ha giocato nelle giovanili di Cesena e Vis Pesaro #Novafeltria #Sport x.com

Vis Pesaro 1898 - Forlì F.C. Gli uomini a disposizione per la gara di stasera al Benelli FORZA VIS facebook