Lo smog soffoca la Pianura Padana avanti così per altri 10 giorni Tira una brutta aria anche al Centro Sud

Roma, 10 dicembre 2025 – È emergenza smog in Italia, l’arrivo dell’anticiclone sta aggravando l’inquinamento in Pianura Padana e nelle regioni del Centro-Sud. I venti deboli e l’aria stagnante rischia di peggiorare il livello di polveri sottili: si prevedono addirittura dei picchi intorno ai 150 microgrammi per metro cubo in Lombardia e in Veneto, più del triplo della soglia di 40 mcg prevista dall’Oms. Con ripercussioni sulla salute. Domani scatterà il semaforo rosso antismog a Torino e l’emergenza si estende in tutta l’ Emilia Romagna, da Piacenza a Rimini. Tornano le limitazioni del traffico per cercare di abbattere i picchi di Pm10, con rischi in aumento anche in altre città italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net