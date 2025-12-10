Lo smog soffoca la Pianura Padana avanti così per altri 10 giorni Tira una brutta aria anche al Centro Sud
L'inquinamento atmosferico in Italia si aggrava a causa dell'anticiclone, che prolunga la fase di smog in Pianura Padana e nelle regioni del Centro-Sud. L'emergenza, che si protrae ormai da diversi giorni, preoccupa per i rischi sulla salute e le ripercussioni ambientali, con le autorità che monitorano attentamente la situazione.
Roma, 10 dicembre 2025 – È emergenza smog in Italia, l’arrivo dell’anticiclone sta aggravando l’inquinamento in Pianura Padana e nelle regioni del Centro-Sud. I venti deboli e l’aria stagnante rischia di peggiorare il livello di polveri sottili: si prevedono addirittura dei picchi intorno ai 150 microgrammi per metro cubo in Lombardia e in Veneto, più del triplo della soglia di 40 mcg prevista dall’Oms. Con ripercussioni sulla salute. Domani scatterà il semaforo rosso antismog a Torino e l’emergenza si estende in tutta l’ Emilia Romagna, da Piacenza a Rimini. Tornano le limitazioni del traffico per cercare di abbattere i picchi di Pm10, con rischi in aumento anche in altre città italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Torna l’allerta smog, da domani fino almeno a venerdì in vigore le restrizioni - REGGIO EMILIA – Domani e venerdì entra in vigore il divieto di circolazione, nell’area urbana di Reggio Emilia, dei veicoli diesel euro 5 e di quelli dotati del sistema Move- Come scrive reggionline.com
IL GOVERNO VUOLE FARCI MORIRE DI SMOG! TAGLIANO SULLA SALUTE DI BAMBINI E ANZIANI. ALTRO CHE PRIMI RISULTATI, IL GOVERNO VUOLE FARCI RESPIRARE VELENO! Sono anni che denuncio l'inquinamento che soffoca il Veneto e la Pian