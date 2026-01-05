La colonna vertebrale lesionata e parte del pelo rasato | una gatta viene rapita e torturata poi muore Scatta la denuncia per maltrattamenti

Una gatta ritrovata a Camponogara, in provincia di Venezia, presenta gravi ferite alla colonna vertebrale e parti del pelo rasate. La scoperta, avvenuta il 2 gennaio, ha suscitato preoccupazione nella comunità. Sono in corso indagini per chiarire le cause di questa condizione e si è aperta una denuncia per maltrattamenti contro gli animali.

La colonna vertebrale rotta e una rasatura sulla schiena. Come riporta La Voce di Rovigo, a Camponogara, in provincia di Venezia, una gatta è stata ritrovata in condizioni disperate lo scorso 2 gennaio. Secondo quanto raccontato dalla padrona dell’animale, Hosna Chouik, nel pomeriggio di Capodanno la gatta si trovava sul terrazzo della sua abitazione. Quando la signora è rincasata ha perso le tracce del micio. La donna ha scoperto il triste destino della sua gatta sui social network. Un utente, infatti, ha segnalato il ritrovamento di una gatta ferita a Fossò, non lontano da Camponogara. La gatta camminava a fatica per strada e un passante, viste le sue condizioni, l’ha portata dal veterinario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

