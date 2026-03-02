Una storia in rossoblù

Venerdì 27 febbraio si è tenuta nella Sala del Podestà di Montevarchi la quarta edizione della Hall of Fame organizzata dall’Associazione Memoria Rossoblù – Storia dell’Aquila Montevarchi 1902. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti della società e tifosi, celebrando figure e momenti significativi della storia del club. La cerimonia ha attirato un pubblico interessato alla lunga tradizione rossoblù della squadra.

Arezzo, 02 marzo 2026 – Si è svolta venerdì 27 febbraio, nella suggestiva cornice della Sala del Podestà di Montevarchi, la quarta edizione della Hall of Fame promossa dall’Associazione Memoria Rossoblù – Storia dell’Aquila Montevarchi 1902. L’iniziativa, nata nel 2022, è dedicata a dirigenti e atleti tesserati ormai ritirati dall’attività agonistica — devono essere trascorsi almeno due anni dal ritiro — che abbiano lasciato un segno tangibile e indelebile nella storia dell’Aquila Montevarchi 1902. Come previsto dall’atto costitutivo, i personaggi inseriti nella Hall of Fame sono chiamati a consegnare un cimelio simbolico della loro carriera, destinato ad arricchire il Museo dell’Associazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

