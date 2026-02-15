Salvatori dà una mano ai rossoblù | Al gruppo basta una scintilla
Salvatori interviene per aiutare il Bologna, affermando che una sola vittoria può cambiare le cose. La squadra ha bisogno di un segnale forte per riprendere fiducia e tornare a correre. Un risultato positivo potrebbe riaccendere le speranze dei giocatori e dei tifosi, spesso stanchi di una serie di partite stentate.
"Il campionato del Bologna non è finito. Il calcio è strano: può bastare una vittoria a rimettere in moto un gruppo in difficoltà". Parola di Fabrizio Salvatori, ex diesse sia dei rossoblù che dei granata. Direttore Salvatori, che incrocio sarà quello di oggi? "La mia sensazione è che sia una partita spartiacque per entrambe. Il Bologna viene da una crisi prolungata, ma è vivo, cerca una scintilla, il risultato per ripartire. Il Torino vive in contestazione da lungo tempo". Dalla vetta della classifica al penultimo posto per rendimento negli ultimi due mesi e mezzo. Che crisi è quella del Bologna? "Questa è una risposta che possono conoscere solo dentro Casteldebole.
