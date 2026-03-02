Una ‘moneta della rivolta’ riaffiora dalle sabbie del deserto della Giudea

Durante gli scavi nel deserto della Giudea, gli archeologi dell’Israel Antiquities Authority hanno scoperto una piccola moneta d’argento, identificata come un mezzo shekel, che risale probabilmente ai tempi biblici. La moneta, definita come una “moneta della rivolta”, rappresenta un reperto di grande valore storico. Si tratta di un ritrovamento che collega direttamente alla tradizione biblica e alle antiche offerte legate ai censimenti.

Una piccola moneta, ma un peso storico enorme. Nel cuore del deserto della Giudea gli archeologi dell’Israel Antiquities Authority hanno riportato alla luce un raro mezzo shekel d’argento, simile a quelli citati nella tradizione biblica come offerta legata al censimento del popolo. Scopriamo di più. Il ritrovamento in una ricognizione contro gli scavi clandestini Il ritrovamento è avvenuto durante la sistematica ricognizione delle grotte del deserto, un progetto avviato per contrastare saccheggi e scavi clandestini. L’area, aspra e difficilmente accessibile, negli ultimi decenni ha restituito manoscritti, armi, tessuti e monete nascosti durante le rivolte contro Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

