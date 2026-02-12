Nizarita, un’underdog nelle sabbie della Siria, prende vita nelle pagine dell’ultimo fumetto firmato Mammucari per Sergio Bonelli. La protagonista è una rosa di Damasco che, circondata da vento e tempesta, cerca di trovare il suo spazio nel deserto. Una storia semplice, ma che mette in evidenza la forza di chi lotta contro le avversità per emergere.

C’è una rosa di Damasco nel deserto. Intorno ha soltanto sabbia, vento e tempesta e deve trovare il modo di crescere. C’è anche il concetto di underdog nel racconto che affonda le sue radici nelle sabbie della Siria. Il 13 febbraio arriva nelle librerie e fumetterie di tutt’Italia “Rosa del deserto”, l’ultimo lavoro di Emiliano e Matteo Mammucari pubblicato dalla Sergio Bonelli Editore. L’opera è uno spinoff di Nero, la serie a fumetti di genere storico-fantasy creata dai fratelli Mammucari: al centro della trama ci sono le origini della Nizarita, uno dei personaggi più amati dell’universo narrativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rosa del deserto”: la storia di Nizarita, un’underdog nelle sabbie della Siria. L’ultimo fumetto dei fratelli Mammucari per la Sergio Bonelli

Approfondimenti su Rosa Del Deserto

La casa editrice Sergio Bonelli presenta il nuovo fumetto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rosa Del Deserto

Argomenti discussi: Rosa del Deserto, il trailer del nuovo fumetto Bonelli spin-off di Nero; SBE presenta Rosa del deserto, spin-off di Nero; Rosa del deserto, il nuovo fumetto storico-fantasy di Bonelli; Sergio Bonelli Editore presenta ROSA DEL DESERTO di Emiliano e Matteo Mammucari.

Rosa del deserto, il nuovo fumetto storico-fantasy di BonelliPubblicato da Sergio Bonelli Editore, Rosa del deserto è uno spin-off di Nero, serie a fumetti di genere storico-fantasy. fumettologica.it

Rosa del Deserto, il trailer del nuovo fumetto Bonelli spin-off di NeroDal 13 febbraio in libreria e fumetteria lo spin-off della serie Nero che racconta le origini della Nizarita. Per realizzare la storia, Emiliano e Matteo Mammucari si sono avvalsi di un cast tutto al ... tg24.sky.it

Sergio Bonelli Editore,La Rosa nel deserto, la storia della Nizarita arriva in Libreria e Fumetteria Ufficialmente la straordinaria storia della ROSA DEL DESERTO, arriva nelle librerie e fumetterie il 13 febbraio...ma si da il caso che un nostro redattore abbia avut - facebook.com facebook