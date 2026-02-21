Una nuova specie di Spinosauro affiora dalle sabbie del Sahara Ha una cresta sul capo a forma di scimitarra

Una scoperta sorprendente emerge dal Sahara: un nuovo tipo di spinosauro è stato individuato nel Niger, probabilmente sepolto sotto strati di sabbia da milioni di anni. Gli scienziati hanno identificato una cresta sul capo a forma di scimitarra, diversa da quella di altri dinosauri conosciuti. La scoperta apre nuove possibilità sulla varietà di queste creature preistoriche e sulla loro evoluzione. La ricerca continuerà per approfondire le caratteristiche di questa specie sconosciuta.

Roma, 21 febbraio 2026 - Una nuova specie di spinosauro è stata scoperta nel cuore del Sahara, in Niger. La spedizione del paleontologo dell'University of Chicago Paul Sereno, a cui ha partecipato anche il paleontologo italiano Filippo Bertozzo del Museo Reale di Scienze Naturali di Bruxelles, ha trovato i fossili del "Spinosaurus mirabilis" nel sito sperduto di Jenguebi, nel nord del Paese (Servono tre giorni di viaggio in fuoristrada da Agadez, inoltre la zona è priva di insediamenti permanenti e con un solo pozzo d'acqua). La cresta su capo a forma di scimitarra. I fossili trovati dalla spedizione internazionale risalgono a circa 95 milioni di anni fa e confermano che lo spinosauro apparteneva alla famiglia molto diversificata d ei giganteschi carnivori.