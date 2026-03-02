Una lettera da Hogwarts | JK Rowling fa sognare Alice bimba bergamasca di 10 anni

Una lettera arrivata da Hogwarts ha portato un sorriso a Alice, una bambina di 10 anni di Bergamo, appassionata di Harry Potter. La mamma di Alice, Marisa, ha condiviso il momento in cui la bimba ha aperto la busta, scoprendo il messaggio proveniente dalla scuola di magia. La scena si è svolta tra emozione e meraviglia, mentre Alice ha letto le parole che la collegano a un mondo fantastico.

Marisa, mamma bergamasca, scrive agli uffici londinesi dell’autrice di Harry Potter insieme alla figlia Alice. Dopo quindici giorni ecco le risposte ufficiali su carta. “La cosa più bella? La meraviglia negli occhi di mia figlia”. A volte basta un piccolo gesto per accorciare le distanze tra realtà e fantasia. Lo sa bene Marisa, mamma di Alice, 10 anni, una passione sconfinata per Harry Potter e gli occhi che si illuminano ogni volta che si parla del mondo di Hogwarts. Figurarsi quando a casa ti viene recapitata una lettera con mittente J.K Rowling, l’autrice della serie di romanzi fantasy. Marisa e Alice abitano a Bergamo. In casa la magia relativa alla celeberrima serie di romanzi è diventata una sorta di tradizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Scontro tra un’auto e una moto nella Bergamasca, morto il motociclista: ferita bimba di 6 anniScontro tra un'auto e una moto a Ponteranica (Bergamo): il motociclista è morto sul colpo, la bimba di 6 anni e la donna a bordo dell'auto sono state...

Ha rapporti sessuali nel centro accoglienza con una bimba di 10 anni, poi rimasta incinta: condannato a 5 anniUn 29enne è stato condannato a 5 anni per atti sessuali con una bambina di 10 anni.

Aggiornamenti e notizie su Hogwarts.

Discussioni sull' argomento Una lettera da Hogwarts: J.K. Rowling fa sognare Alice, bimba bergamasca di 10 anni; Disney+, questi sono i 3 film da vedere assolutamente questa settimana; Bridgerton 4 parte 2: Recensione; Daniel Radcliffe e il folle remake de Il Mago di Oz: ecco perché l’attore ha detto no.

Una lettera da Hogwarts: J.K. Rowling fa sognare Alice, bimba bergamasca di 10 anniMarisa, mamma bergamasca, scrive agli uffici londinesi dell’autrice di Harry Potter insieme alla figlia Alice. Dopo quindici giorni ecco le risposte ufficiali su carta. La cosa più bella? La meravigl ... bergamonews.it

Escape room Cagliari - StanzEnigma. Nicholas Hooper · The Room of Requirements. Il nuovo gruppo di maghi Dobby hanno liberato Hogwarts dalla magia oscura e dal male sconfiggendo il basilisco Grazie per aver giocato con noi Per info e prenotazi - facebook.com facebook