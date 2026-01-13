Ha rapporti sessuali nel centro accoglienza con una bimba di 10 anni poi rimasta incinta | condannato a 5 anni
Un uomo di 29 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Brescia per aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni nel centro di accoglienza, con conseguente gravidanza. La giudice ha riformulato il reato, escludendo l’ipotesi di violenza sessuale. La vicenda evidenzia le delicate questioni legate alla tutela dei minori e alla gestione dei casi di abuso.
Un 29enne è stato condannato a 5 anni per atti sessuali con una bambina di 10 anni. Per la gup del Tribunale di Brescia non sarebbe stata violenza sessuale e ha riqualificato il reato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Violenta e mette incinta una bambina di 10 anni in un centro accoglienza, chiesta condanna a 6 anni e 8 mesi
Leggi anche: Violentò e mise incinta bimba di 10 anni: chiesti 6 anni e 8 mesi per un bengalese
Non è solo sesso: è potere; Ampliamento: la tecnica segreta per l’orgasmo dell’87% delle donne; La casa nella prateria: il marito di Melissa Gilbert accusato di abusi sessuali su minori; ASUIT * PAPILLOMA VIRUS: «SABATO 10 GENNAIO L'OPEN DAY VACCINALE, ACCESSO LIBERO AI CENTRI.
Ha rapporti sessuali nel centro accoglienza con una bimba di 10 anni, poi rimasta incinta: condannato a 5 anni - Per la gup del Tribunale di Brescia non sarebbe stata violenza sessuale e ha riqualificato il reato. fanpage.it
Adescati in rete, con la promessa di consumare rapporti sessuali: le vittime venivano poi aggredite e costrette a consegnare grosse somme di denaro. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato una coppia per una serie di episodi che risalgono all'estate d - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.