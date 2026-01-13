Ha rapporti sessuali nel centro accoglienza con una bimba di 10 anni poi rimasta incinta | condannato a 5 anni

Un uomo di 29 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Brescia per aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni nel centro di accoglienza, con conseguente gravidanza. La giudice ha riformulato il reato, escludendo l’ipotesi di violenza sessuale. La vicenda evidenzia le delicate questioni legate alla tutela dei minori e alla gestione dei casi di abuso.

