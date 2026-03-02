Una famiglia trentina bloccata a Dubai alloggia nell’hotel colpito da un drone

Una famiglia di Mezzocorona, composta da tre persone, si trova a Dubai e si trova bloccata a causa del conflitto in Iran. La famiglia, formata da un padre, una madre incinta di sette mesi e un bambino, alloggia nell’hotel Fairmont The Palm, che è stato parzialmente colpito da un drone. La situazione si è verificata mentre erano in vacanza nella città.

C'è una famiglia di Mezzocorona tra i trentini bloccati a Dubai a causa del conflitto in Iran. Secondo le prime informazioni si tratta di tre persone – padre, madre incinta di sette mesi e un bambino – ospiti dell'hotel Fairmont The Palm, una struttura che è stata parzialmente colpita.