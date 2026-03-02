A Roma, durante un controllo della Polizia di Stato in zona Quarticciolo, un'auto ha ignorato l'alt e ha tentato di scappare. La fuga ha portato a un incidente in cui sono morte tre persone di una famiglia e una quarta è rimasta ferita. La vettura coinvolta è risultata essere quella che aveva tentato di sfuggire ai controlli.

AGI - Tre morti e un ferito. È il bilancio di un incidente provocato da un veicolo che, sottoposto a controllo da un equipaggio della Polizia di Stato in zona Quarticciolo, ha ignorato l'alt dandosi alla fuga. Durante l'inseguimento, all'equipaggio della Polizia se ne è aggiunto uno dei Carabinieri che ha perso il contatto mentre l'auto della Polizia è rimasta in scia, sebbene a distanza, proprio per non generare rischi. I tre occupanti del veicolo in fuga sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza e porto di oggetti atti allo scasso (all'interno dell'abitacolo sono stati trovati jammer e cacciaviti). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma: auto in fuga da polizia provoca un incidente. Uccisa una famiglia di tre persone

Leggi anche: Roma, auto in fuga provoca incidente: tre morti

Leggi anche: Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti

Contenuti utili per approfondire Roma.

Temi più discussi: Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti; Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 morti e un ferito; Scontro frontale in fuga dalla polizia, uccisa una famiglia di tre persone; Auto in fuga provoca un incidente a Roma, morti una coppia e il figlio.

Ladri in fuga dalla polizia si schiantano contro un’auto, distrutta una famigliaROMA – Tre morti durante un inseguimento avvenuto nella tarda serata di domenica 1 marzo a Roma, dove un’auto in fuga, una Yaris, ha invaso l’altra corsia schiantandosi contro un’altra macchina. Dalle ... livesicilia.it

Roma, fuggono all’alt in auto e causano incidente: tre morti, famiglia distruttaUn'auto è fuggita all'alt della polizia, ieri sera nella zona del Quarticciolo a Roma, e ne è nato un'inseguimento durante il quale l'auto in fuga ha invaso ... lapresse.it

la Repubblica. . Sei uomini a bordo di una Yaris che non si fermano all’alt della polizia. L’inseguimento a tutta velocità per le strade di Roma e poi lo schianto in via Collatina contro una Punto che stava riportando a casa una famiglia romana: padre e madre, ri facebook

+3 DALLA 5ª E +4 DALLA 6ª… TUTTO IL RESTO È NOIA. #NEWYORKGIALLOROSSA #ROMA #NEWYORK #ASROMA #ASR #ROMAJUVENTUS x.com