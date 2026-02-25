Malattie rare i bisogni dei pazienti reumatologici 

Quando le malattie rare sono poco conosciute nei contesti non specialistici, è molto probabile che si verifichino ritardi nella diagnosi e prese in carico tardive. Fattori a cui spesso si aggiunge la complessità burocratica legata all’utilizzo di farmaci orfani e off-label, che rende l’accesso alle terapie più faticoso. Il caso dei pazienti reumatologici . Un quadro di luci ed ombre che, secondo la Società italiana di reumatologia (Sir), riguarda anche l’assistenza ai pazienti reumatologici rari nel nostro Paese. Sono malattie “spesso croniche, multisistemiche, che richiedono competenze specialistiche, presa in carico multidisciplinare e continuità assistenziale”, chiarisce Andrea Doria, presidente della Sir. La giornata mondiale delle malattie rare. Insieme a Uniamo, la Società ha aderito alla Giornata mondiale delle malattie rare, che sarà celebrata il prossimo 28 febbraio. Negli ultimi anni, l’Italia ha in realtà compiuto passi avanti importanti nell’organizzazione dell’assistenza, grazie al Piano nazionale malattie rare, a una rete nazionale e regionale dedicata e alla presenza di centri di riferimento qualificati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Malattie rare: il viaggio dei pazienti corre sul bus, le iniziativeDa anni, le persone con malattie rare devono affrontare ostacoli quotidiani che spesso restano invisibili.

Malattie rare, Capetta (Sobi): "Campagna per far conoscere impegno a servizio pazienti"Il nome di Capetta e la sua dichiarazione sono stati motivati dalla crescente necessità di aumentare la consapevolezza sulle malattie rare, che spesso restano invisibili per il pubblico.

Fibrosi Polmonare Idiopatica: Sintomi, Diagnosi Precoce e Nuovi Farmaci | Il Progetto AiR a Milano

Temi più discussi: Vivere con l’adrenoleucodistrofia: moltissimi i bisogni insoddisfatti di pazienti e famiglie; Malattie rare, cura e diritti vanno di pari passo; Malattie rare, Capetta (Sobi): Campagna per far conoscere impegno a servizio pazienti; Malattie rare reumatologiche, diagnosi più rapide e accesso equo alle cure ancora una sfida.

Malattie rare dell’infanzia: la neuropsichiatria infantile come modello di cura integrataRoma, 25 febbraio 2026 - In occasione della Giornata delle Malattie Rare che si celebra il 28 di febbraio, la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e UNIAMO - ... insalutenews.it

Persone con disabilità: Lega del Filo d’Oro, nel 2025 1 assistito su 3 seguito dal Centro diagnostico presentava una malattia raraLe malattie rare restano una sfida quotidiana per migliaia di famiglie, tra bisogni complessi e terapie spesso ancora insufficienti. I dati del 2025 del Centro diagnostico della Fondazione Lega del Fi ... agensir.it

Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2026 Alessandria – Salone di Rappresentanza AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Venerdì 27 febbraio 2026 Ore 14.00 In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, si terrà l’evento “Rari in - facebook.com facebook

Fontana del Nettuno venerdì in verde per la Giornata delle malattie rare. Un gesto simbolico da parte del Comune di Trento #ANSA x.com