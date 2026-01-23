Nel cuore dell’Archiginnasio si cela un mistero che attraversa i secoli.

Il titolo è una sfida: "Parlami Morte". Il sottotitolo evoca un mistero: "Il libro segreto dell’Archiginnasio". È il nuovo romanzo di Gianluigi Schiavon, giornalista e scrittore, ex vicedirettore del Resto del Carlino, pubblicato da Giraldi Editore. Verrà presentato domani, alle 17, al Circolo Paradosso di Spilamberto in via San Giovanni 40. A condurre l’incontro con l’autore Riccardo Jannello, giornalista. Protagonista del romanzo il professor Achille Pavan, docente di Italianistica che trova nell’antica Biblioteca di Bologna un libro misterioso a lungo cercato. In copertina manca il nome dell’autore: è stato cancellato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un killer si muove tra i segreti dell’Archiginnasio

Leggi anche: Safari umani a Sarajevo: si muove il parlamento. E il pm di Milano chiede lumi sullo stop dei servizi segreti

Leggi anche: L’amore per i libri va in mostra. Tra Archiginnasio e Casa Carducci

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Un killer si muove tra i segreti dell’Archiginnasio; Cuore selvaggio e The Elephant Man; Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime); L’ultima cosa che sai, tornano le avventure di Enrico Radeschi.

Tema di gennaio: letture invernali L’uomo di neve – Jo Nesbø Una Norvegia fredda e silenziosa, le prime nevicate e un serial killer che lascia dietro di sé inquietanti pupazzi di neve. Il detective Harry Hole si muove tra indagini oscure e segreti sepolti ne - facebook.com facebook