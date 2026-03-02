Un napoletano sul tetto della musica

Un artista napoletano si è aggiudicato la vittoria alla 76ª edizione del festival di Sanremo, noto anche come il festival delle bombe a causa dell’attacco statunitense all’Iran avvenuto sabato mattina. La competizione musicale si è conclusa con questa vittoria, mentre gli eventi esterni hanno avuto grande risonanza in questa edizione.

Un "Mercante di stelle" vince dunque la edizione numero 76 del festival di Sanremo che passerà alla storia come il festival delle bombe, quelle di sabato mattina con la aggressione statunitense all'Iran. La RAI ha ritenuto di non stravolgere la programmazione, cosa che hanno fatto invece le altre testate tv e dunque il festival è andato in onda regolarmente finendo tardi. Diciamolo subito, la biennale di Carlo Conti il normalizzatore è stata salutata con pochi clamori e pochi colpi di scena se escludiamo i fuori scena dei parenti (mamme e figli) sul palco assieme agli interpreti durante la esibizione. Vince "Sal Da Vinci" non senza mugugni della sala stampa e di certa fronda anti-partenopea ormai radicata dal Garigliano in su quando si tratta di Napoli. Vince un napoletano al festival di Sanremo e i social si sbizzarriscono di commenti razzisti ma la stampa non è da meno, due articoli soprattutto uno di Laura Ruzzanti del Fatto Quitidiano e l'altro di Paola Italiano sulla Stampa che si lasciano andare a giudizi