Un momento di riflessione dedicato alle donne con la psicologa Ameya Gabriella Canovi

Sabato 7 marzo alle 17, presso il centro commerciale Le Maioliche di Faenza, si svolge un incontro dedicato alle donne con la psicologa e autrice Ameya Gabriella Canovi. L'evento si svolge alla vigilia della Giornata internazionale della donna e prevede una sessione di riflessione condotta dalla professionista. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire tematiche legate al mondo femminile.