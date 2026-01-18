Azione Cattolica in piazza per la Pace Un momento di riflessione con giochi e attività

Sabato 17 gennaio, l’Azione Cattolica delle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro ha organizzato in piazza Cavour a Rimini una giornata dedicata alla Pace. Dalle 15 alle 17,30, bambini e ragazzi hanno partecipato a momenti di riflessione, giochi e attività, promuovendo un'occasione di confronto e sensibilizzazione sul valore della pace nella comunità locale.

Si è svolta sabato, 17 gennaio, dalle 15 alle 17,30, la festa della Pace promossa dall'Azione Cattolica delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro, che ha visto riunirsi numerosi bambini e ragazzi in piazza Cavour a Rimini. Non un semplice momento di ritrovo, ma un pomeriggio fatto di.

