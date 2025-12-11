La Dia di Palermo presenta il calendario 2026 | dedicato alle donne della legalità

La Dia di Palermo ha presentato il calendario 2026, dedicato alle donne della legalità. L’evento si è svolto oggi a Villa Ahrens, coinvolgendo i capi centro e sezione operativi della Sicilia, riuniti per presentare il nuovo calendario istituzionale della Direzione Investigativa Antimafia.

