Sydney Sweeney la Marilyn Monroe contemporanea toglie il fiato sul red carpet di Hollywood

Sydney Sweeney incanta Hollywood con il suo fascino senza tempo sulla scena di

Sydney Sweeney, la Marilyn Monroe contemporanea, toglie il fiato sul red carpet di Hollywood Il red carpet è tutto per Sydney Sweeney alla première di The Housemaid presso lo storico TCL Chinese Theatre di Los Angeles. Il 15 dicembre 2025 l'attrice ventottenne si è trasformata in una moderna Marilyn Monroe: la protagonista del thriller psicologico diretto da Paul Feig ha scelto un look che richiama il celebre vestito bianco del film del 1955 Quando la moglie è in vacanza, rendendo omaggio alla diva di Hollywood. L'abito da sposa di Galia Lahav. Il vestito su misura è stato creato da Galia Lahav, designer israeliano specializzato nel design di abiti da sposa. Realizzato in seta, ha risaltato la silhouette di Sweeney in perfetto stile anni Cinquanta, con la generosa scollatura e una lunga gonna che scivolava fino al pavimento, impreziosita anche da piume per un tocco vintage.

