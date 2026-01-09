A gennaio 2026, l’Emilia-Romagna registra un aumento dei casi di influenza, con oltre 100.000 persone contagiate nella prima settimana. Dopo il picco delle ultime settimane del 2025, i dati indicano una stabilizzazione dei contagi. La situazione richiede attenzione, ma non si riscontrano segnali di emergenza. È importante seguire le indicazioni sanitarie per tutelare la propria salute e quella della comunità.

Bologna, 9 gennaio 2026 – L’influenza, in Emilia-Romagna, dovrebbe avere raggiunto il picco durante le ultime due settimane dell’anno appena finito ed essersi stabilizzata. Almeno momentaneamente, ma come fanno notare i virologi, bisogna attendere l’effetto relativo alla riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia e che ci sia stata una riduzione nel numero di visite e dati trasmessi dai medici-sentinella in concomitanza con le festività natalizie. La prima settimana di gennaio. Nel territorio emiliano-romagnolo, nel corso della prima settimana di gennaio, le persone che hanno avuto bisogno di assistenza in quanto colpite da sindrome influenzal e, sono state 101. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Influenza 2026, boom in Emilia Romagna: oltre 100mila malati nella prima settimana di gennaio

Leggi anche: Influenza, l’Emilia-Romagna trema: 75mila malati in una settimana. Vaccino gratis per tutti

Leggi anche: Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila le persone colpite nella settimana prima di Natale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Influenza K, dopo la Befana risalita dei casi: vicini al picco. Bassetti: Attenzione a polmoniti; Influenza, boom di casi a Roma e nel Lazio: pronto soccorso sotto stress. Tutti i numeri; Influenza, picco contagi vicino: quasi un milione di casi in 7 giorni; Influenza, come riconoscere il tipo di infezione.

Influenza 2026, boom in Emilia Romagna: oltre 100mila malati nella prima settimana di gennaio - Romagna, dovrebbe avere raggiunto il picco durante le ultime due settimane dell’anno appena finito ed essersi stabilizzata. ilrestodelcarlino.it