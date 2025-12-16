Massa oltre un milione e mezzo dalle multe La metà sarà riutilizzata per le strade

A Massa, oltre un milione e mezzo di euro provenienti dalle multe stradali saranno destinati al miglioramento della sicurezza e delle infrastrutture. La metà di questa somma sarà riutilizzata per interventi sulle strade, contribuendo a rendere più sicuro e efficiente il sistema di viabilità locale.

Massa, 16 dicembre 2025 – Dove vanno a finire i soldi che paghiamo con le multe ogni volta che violiamo l codice della strada? Nel miglioramento della sicurezza per chi guida, nel potenziamento della segnaletica e nel miglioramento. dei controlli per chi sgarra. Il Comune ha previsto che per il 2026 ci sarà a disposizione un 'tesoretto' di denaro di circa un milione e 600mila euro, derivato da sanzioni e infrazioni al codice della strada. Un bel fondo che può determinare alcuni progetti che riguardano direttamente chi guida. Ma non finisce qui: arriverà anche un milione e 325mila euro dai parcheggi a pagamento.

