un imputato su due non avrebbe dovuto subire un processo

Secondo il presidente del Consiglio nazionale forense, circa un imputato su due non avrebbe dovuto affrontare un processo. Ha anche affermato che, nella maggior parte dei casi, il giudice per le indagini preliminari segue passivamente le indicazioni del pubblico ministero, con un tasso di adozione di decisioni conformi pari al 97 per cento.

Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, stiamo entrando nel rush finale di questa campagna elettorale referendaria: si aspettava una tensione del genere? «No, perché di separazione delle carriere si parla da tempo, noi avvocati abbiamo avanzato molte proposte in merito. Un tale livello di odio tra gli schieramenti non c’era mai stato. Non è un bene che lo scontro politico venga trasferito nelle aule di giustizia». «Questa mattina mi ha scritto un mio vecchio compagno di scuola. Non ha nemmeno letto il testo della riforma, ma voterà No perché respinge tutto ciò che arriva da questo governo. I cittadini devono ricordare che si vota sul sistema della giustizia, e in un processo c’è la loro vita in gioco, a prescindere dal partito d’appartenenza». 🔗 Leggi su Laverita.info

