Crans-Montana, la storia di Cyane Panine, nota come la “ragazza col casco”, rivela un’immagine diversa da quella diffusa. Originariamente presentata come protagonista di scene estreme, Cyane, 24 anni, si trovava in un contesto ben diverso e non avrebbe dovuto essere lì quella sera. Questa vicenda mette in luce come le percezioni possano essere distorte e quanto sia importante conoscere i dettagli prima di trarre conclusioni.

Inizialmente dipinta come un demone nei video che hanno fatto il giro del mondo, mentre brandiva bottiglie di champagne e fuochi d’artificio in un’atmosfera da fine del mondo, Cyane Panine, 24 anni, era in realtà tutt’altro. Quella che i media hanno ribattezzato «la ragazza con il casco» è l’ennesima vittima di un sistema che ha ignorato le regole più basilari della prevenzione. «Lei non è mai stata informata della pericolosità del soffitto, né ha mai ricevuto alcuna formazione nel campo della sicurezza», chiarisce con fermezza l’avvocato Sophie Haenni, legale della famiglia Panine. «La sera della strage non avrebbe dovuto servire ai tavoli», questa la scoperta sconvolgente, la fatalità rivelatasi mortale per le 47 vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, la verità su Cyane, la ‘ragazza col casco’: “Quella sera non avrebbe dovuto essere lì”

