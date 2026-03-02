Un gruppo di scienziati sta lavorando a un batterio che mangia il cancro | cosa sappiamo

Un team di scienziati canadesi sta studiando un batterio modificato geneticamente con l’obiettivo di attaccare i tumori dall’interno, senza colpire i tessuti sani. La ricerca si concentra sulla possibilità di usare questo organismo per combattere il cancro in modo mirato, riducendo gli effetti collaterali delle terapie tradizionali. Al momento, il progetto è in fase di sviluppo e sperimentazione.

Un gruppo di ricercatori canadesi sta lavorando per sviluppare un batterio ingegnerizzato in grado di mangiare da dentro un tumore senza danneggiare il resto del corpo. Il progetto è ancora in fase di studio, ma i ricercatori puntano a iniziare presto la sperimentazione preclinica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Gli scienziati che seguono i “cani blu” di Chernobyl: “Il colore non è dovuto alle radiazioni ma all’incuria umana”Dopo l'avvistamento di tre cani blu ripresi nella zona di Chernobyl, online circolavano ipotesi non scientifiche che la causa dipendesse dalle... “L’incendio, poi l’esplosione”: Cosa sappiamo sulla tragedia in Svizzera. “Vittime non identificabili per ustioni”Capodanno tragico a Crans-Montana, nel Canton Vallese, dove un’esplosione seguita da un incendio nel bar “Le Constellation” ha causato decine di... Contenuti utili per approfondire gruppo. Temi più discussi: 150 scienziati italiani scrivono al governo per rafforzare il sistema Ets per la lotta al cambiamento climatico; La scoperta degli scienziati sardi: Dalle osservazioni genetiche una nuova strada per la cura della malaria; Addio cavi elettrici dopo questa straordinaria scoperta; Sbagliato attaccare il sistema di riduzione emissioni, 150 scienziati contro il governo Meloni. Gli scienziati vogliono installare un laser nei crateri polari della Luna: a che servirebbe?Le difficoltà logistiche restano considerevoli (trasporto, installazione, manutenzione in un ambiente così remoto) ma l'idea è considerata solida. tech.everyeye.it L'appello di 150 scienziati ed economisti al governo: Non distruggete il sistema ETSTra i primi firmatari figurano anche il premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi e l’economista Carlo Carraro. Niente di più miope ... huffingtonpost.it De Bruyne rivede il gruppo: segnali forti verso Torino Il Napoli accelera in vista del Torino e dal centro tecnico arrivano indicazioni che cambiano il peso specifico della sfida di venerdì sera. La notizia più rilevante riguarda Kevin De Bruyne: come riferito da Fra - facebook.com facebook #Milik torna ad allenarsi in gruppo alla #Juventus x.com